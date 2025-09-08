Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradunfall mit Verletzten auf der Erzbahntrasse

Verursacher gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Fahrradfahrer, der am Sonntag, 7. September 2025, mutmaßlich einen Unfall auf der Erzbahntrasse in Gelsenkirchen-Ückendorf verursachte.

Gegen 18.40 Uhr waren ein 40-jähriger Gelsenkirchener und eine 49-jährige Gelsenkirchenerin mit ihren Pedelecs auf der Erzbahntrasse von Essen in Richtung Gelsenkirchen unterwegs, als ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer am Zubringer zwischen Leithestraße und Bochumer Straße mit hohem Tempo ebenfalls auf die Erzbahntrasse auffuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Gelsenkirchener stark bremsen und stürzten daraufhin. Dabei verletzten sich beide leicht. Der unbekannte Fahrradfahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um die beiden Gestürzten zu kümmern.

Der Flüchtige kann als 1,90 Meter großer Mann mit muskulöser Statur beschrieben werden. Er trug einen weißen Fahrradhelm und eine Radbrille und war mit einem kupferfarbenen Rennrad unterwegs.

Die Polizei bittet den Fahrer des beteiligten Rennrades, sich zwecks Sachverhaltsklärung, beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich Zeugen dort melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell