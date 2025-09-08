Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen, der am Samstag, 15. Februar 2025, Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll. Der Unbekannte wird verdächtigt, gegen 6 Uhr mit einem gefälschten Geldschein für Kaffee und Backwaren bezahlt zu haben, die er zuvor aus einer Selbstbedienungs-Bäckerei im Hauptbahnhof in der Altstadt mitgenommen hatte.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/179381

