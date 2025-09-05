PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Unerlaubte Kontoabbuchungen/Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem tatverdächtigen Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, am 4. Januar 2025 um 12.51 Uhr an einem Geldautomaten eines Kreditinstitutes am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt mit einer ihm nicht gehörenden Geldkarte zwei Abhebungen vorgenommen zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder und eine Täterbeschreibung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179622

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
    POL-GE: Unfall in Schalke / Verdacht auf illegales Rennen

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Donnerstag, 4. September 2025, in Gelsenkirchen-Schalke. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener fuhr, gegen 23 Uhr mit seinem Lieferwagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Grothusstraße, als sich ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Gelsenkirchen mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte und auf das Fahrzeug des 19-Jährigen auffuhr. Dabei ...

    POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Frau wieder da

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen suchte seit vergangenem Mittwoch, 3. September 2025, nach einer vermissten 26-Jährigen aus Bulmke-Hüllen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6110178). Die Gesuchte kehrte noch am Abend wohlbehalten nach Hause zurück. Wir bitten, das Bild der Vermissten nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der ...

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau - Polizei bittet um Hinweise

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Die 26-Jährige verließ am Samstag, 30. August 2025, gegen 13 Uhr ihre Wohnanschrift in Bulmke-Hüllen und kehrte nicht wieder dorthin zurück. Da sie dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wird beim Antreffen der Frau darum ...

