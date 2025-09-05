Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unerlaubte Kontoabbuchungen/Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem tatverdächtigen Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, am 4. Januar 2025 um 12.51 Uhr an einem Geldautomaten eines Kreditinstitutes am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt mit einer ihm nicht gehörenden Geldkarte zwei Abhebungen vorgenommen zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder und eine Täterbeschreibung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179622

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell