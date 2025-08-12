Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Erneuter Brand im Bereich der Feldstraße

Schwelm (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Schwelm erneut um 01:44 Uhr in die Feldstraße zu einem Gartenlaubenbrand alarmiert.

Die Feuerwehr Schwelm konnte im Bereich einer Gartenlaube einen Entstehungsbrand an einem Zaun feststellen.

Durch das schnelle Eingreifen konnten ein Übergreifen der Flammen und eine weitere Ausbreitung behindert werden.

Die Feuerwehr Schwelm war mit insgesamt drei Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren Einsatzkräfte vom Löschzug Stadt, Löschzug Winterberg und der hauptamtlichen Wachbesatzung. Der Einsatz konnte gegen 02:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell