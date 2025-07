Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall, Hattinger Str.

Schwelm (ots)

Am Samstagnachmittag (26.07.2025) um 16:53 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Hattinger Str. alarmiert. In Höhe des Berghauser Hofes war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller gekommen.

Vor Ort mussten 4 Personen betreut werden, von denen 2 Personen schwer verletzt waren. Die beiden Verletzten wurden von den Einsatzkräften erstversorgt und dann in den Rettungswagen weiter behandelt, bevor sie unter Notarztbegleitung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Zwei weitere Personen wurden betreut und untersucht, mussten aber nicht transportiert werden. Parallel wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Polizei leitete den Verkehr über die parallel zur Einsatzstelle befindliche Tankstelle um. Nach dem Abtransport der Verletzten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Im Einsatzabschnitt Rettungsdienst waren weitere 12 Einsatzkräfte mit 2 Rettungswagen, 1 Krankenwagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeugen, ein Leitender Notarzt und ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst eingesetzt. Der Einsatz war gegen 18:15 Uhr beendet.

