Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldetes Feuer, Tobienstraße

Schwelm (ots)

Am frühen Sonntagabend (21.07.2025) um 18:35 Uhr wurde die Feuerwehr in die Tobienstraße alarmiert. Von dort wurde Brandgeruch nach einem Blitzeinschlag während des kräftigen Gewitters gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden umfangreiche Kräfte in die Tobienstraße entsendet.

Vor Ort wurde das Gebäude von Trupps unter Atemschutz im Innenangriff mit Wärmebildkameras kontrolliert und parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch den Blitzeinschlag war das Haus bereits stromlos. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell Entwarnung geben, zu einem Feuer war es glücklicherweise nicht gekommen und die Einsatzstelle konnte schnell an die Hausbewohner übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 28 Einsatzkräfte und 7 Fahrzeugen vor Ort. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

