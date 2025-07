Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage Hattinger Str.

Schwelm (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 15.07.2025, wurde die Feuerwehr in die Hattinger Str. alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage in einem Verwaltungsgebäude Feueralarm ausgelöst.

Vor Ort konnten die Kräfte schnell Entwarnung geben, bei der Kontrolle des gemeldeten Bereiches fanden sie weder Feuer noch Rauch. Vermutlich hatte die Anlage aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen für das Gebäude übergeben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 01:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell