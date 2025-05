Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll zieht am Flughafen BER fünf Kilogramm Heroin aus dem Verkehr

Schmuggler vorläufig festgenommen: Nun ermittelt die Zollfahndung

Mitte April stellte der Zoll am Flughafen BER in Handtaschen eingenähtes Heroin sicher. Insgesamt 5 Kilogramm schmuggelte ein 44-jähriger Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft aus Malaysia nach Deutschland. Am Flughafen BER endete seine Reise mit einer vorläufigen Festnahme und einem Strafverfahren.

Nachdem der Reisende den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren nutzte, baten ihn die Zöllner zur Kontrolle. Bei der Gepäckkontrolle fielen den Beamten fünf Handtaschen auf, die nach Angaben des Besitzers für Freunde und Familie bestimmt waren. Die Handtaschen seien von einem Freund aus Malaysia. Die Innenwände erschienen den Zöllnern ungewöhnlich verstärkt zu sein und die Nähte des Innenfutters wirkten minderwertig. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv und bestätigte den Verdacht der Zöllner.

Infolgedessen trennten die Beamten auf der Suche nach verbotenen Substanzen die Nähte des Innenfutters der fünf Handtaschen auf. Zum Vorschein kamen 14 weiße Umschläge, die allesamt mit Heroin befüllt waren.

Der vermeintliche Schmuggler wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

