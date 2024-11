Betzdorf (ots) - Am Montagabend, 25.11.2024, wurden in der Zeit von 22 bis 00 Uhr von der Polizei Betzdorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zunächst wurde hierbei der Verkehr in der Kölner Straße in Betzdorf überwacht. Es konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass es während der Kontrollzeit zu keiner Geschwindigkeitsüberschreitung kam. An der zweiten Messstelle, in der Hauptstraße in Wallmenroth, ...

mehr