Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht auf Parkplatz an der Georgsdorfer Straße

Neuenhaus (ots)

Gestern, Samstag(17.Juli), kam es zwischen 14:00 und 14:15Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Georgsdorfer Straße zu einer Unfallflucht. Beim Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten schwarzen Opel Mokka an der Front und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Gesucht wird eine auffällige, ältere Volvo 760 Limousine in einem hellen gold grünen Farbton. Vom Kennzeichen konnten Zeugen nur einzelne Fragmente u.a. NOH ablesen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

