POL-EL: Neuenhaus - Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Lingen (ots) - Am Samstag gegen 21.45 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrer einer Enduro auf der Raffineriestraße aus Biene kommend in Richtung Lingen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Infolgedessen wurde er schwer verletzt und kam nach entsprechender Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort anschließend in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

mehr