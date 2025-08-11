Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Weitere Einsätze in der Nacht in der Feldstraße

Schwelm (ots)

Bereits am Abend war die Feuerwehr Schwelm zu einem Brand in die Feldstraße alarmiert worden (wir berichteten). Dieser Einsatz zog sich mit den Nachlöscharbeiten bis ca. 01:20 Uhr hin.

Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Schwelm wurden kurz darauf um 01:58 Uhr zu einem brennenden Plakat in der Feldstraße alarmiert. Das Plakat wurde zunächst mit einem Schnellangriff abgelöscht. Gerade als die Einsatzkräfte einrücken wollten, erfolgte um 02:17 Uhr eine erneute Alarmierung der Feuerwehr Schwelm mit allen drei Löschzügen in die Feldstraße. Hier brannten auf einer Fläche von mehr als 200 Quadratmetern mehrere Gartenlauben und die Vegetation.

Sofort begannen die hauptamtlichen Kräfte über eine lange Wegestrecke einen Löschangriff aufzubauen. Nach und nach wurden sie durch nachrückende Kräfte unterstützt. Erneut wurden mehr als 400 Meter Schlauchmaterial genutzt. Die Brandbekämpfung wurde mit drei C-Rohren eingeleitet. Eine großflächige Ausdehnung des Brandes konnte glücklicherweise verhindert werden.

Nach etwa einer Stunde konnte durch den Wehrleiter Oliver Dag "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, da die Gartenlauben teilweise in sich zusammengestürzt waren und auseinandergezogen werden mussten.

Eingesetzt waren alle drei Löschzüge und die hauptamtliche Wachbereitschaft und sowie der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Schwelm. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge an der Einsatzstelle. Einige der eingesetzten Kräfte stellten dabei den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Darüber hinaus unterstützte die Kreisfeuerwehrzentrale und lieferte Schläuche sowie Atemschutzgeräte nach Schwelm. Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm endete gegen 07:30 Uhr.

