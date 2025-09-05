Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in Schalke

Verdacht auf illegales Rennen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Donnerstag, 4. September 2025, in Gelsenkirchen-Schalke. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener fuhr, gegen 23 Uhr mit seinem Lieferwagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Grothusstraße, als sich ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Gelsenkirchen mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte und auf das Fahrzeug des 19-Jährigen auffuhr. Dabei verletzte sich der Fahrer des BMW leicht.

Da sich Hinweise auf ein verbotenes Fahrzeugrennen zwischen dem BMW-Fahrer und einer weiteren unbekannten Person ergaben, wurden das Fahrzeug und der Führerschein des 25-Jährigen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

