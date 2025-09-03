PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau - Polizei bittet um Hinweise

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Die 26-Jährige verließ am Samstag, 30. August 2025, gegen 13 Uhr ihre Wohnanschrift in Bulmke-Hüllen und kehrte nicht wieder dorthin zurück.

Da sie dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wird beim Antreffen der Frau darum gebeten, den Rettungsdienst zu alarmieren.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Fotos der Vermissten und eine Personenbeschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/179336

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 13:42

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl - Wer kennt die gesuchten Personen?

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Trickdiebstahl mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei unbekannten Tatverdächtigen, die am Samstag, 2. August 2025, Geld aus der Kasse eines Supermarktes in Gelsenkirchen-Schalke entwendeten. Durch die Verwicklung in ein Gespräch, in welchem der männliche Tatverdächtige vorgab, auf der ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:54

    POL-GE: Jugendgruppe schlägt auf 15-Jährigen ein - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener ist am Montag, 1. September 2025, von mehreren unbekannten Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr beabsichtigte der Jugendliche, sich von einer Schule an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke auf den Weg nach Hause zu machen, als er auf dem Schulhof von sechs bis sieben Jugendlichen mit Schlägen und Tritten attackiert wurde. Dabei zog sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren