POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau - Polizei bittet um Hinweise

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Die 26-Jährige verließ am Samstag, 30. August 2025, gegen 13 Uhr ihre Wohnanschrift in Bulmke-Hüllen und kehrte nicht wieder dorthin zurück.

Da sie dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wird beim Antreffen der Frau darum gebeten, den Rettungsdienst zu alarmieren.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Fotos der Vermissten und eine Personenbeschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/179336

