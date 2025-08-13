Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geldbörse aus geparktem Auto gestohlen +++ Pedelec gestohlen +++ Alkoholkontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Geldbörse aus geparktem Auto gestohlen, Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, 12.08.2025, 15:45 Uhr bis 16:05 Uhr

(pl)Am Dienstagnachmittag musste ein Autofahrer in Erbenheim leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen weißen Kombi gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bahnstraße abgestellt. Als er dann etwa 20 Minuten später wieder zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte in der kurzen Zeit die im Fahrzeuginnenraum zurückgelassene Geldbörse gestohlen hatten. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

2. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden, Luisenplatz, 12.08.2025, 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(pl)Fahrraddiebe haben am Dienstagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Luisenplatz ein Pedelec von "Diamant" gestohlen. Das graue Fahrrad wurde lediglich mit einem zwischen dem Vorderrad und dem Rahmen angebrachten Faltschloss gesichert auf dem Platz abgestellt. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an einem fest verankerten Gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Diese können blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder verladen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Verkehrskontrolle,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 12.08.2025, 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(pl)Mit der Zielrichtung Alkohol und Drogen führte die Wiesbadener Polizei am späten Dienstagabend im Bereich der Biebricher Allee stadtauswärts eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Die rund 1,5-stündige Kontrolle startete gegen 22:00 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten 10 Fahrzeuge und 17 Personen, wobei zwei Trunkenheitsfahrten aufgedeckt worden sind. Ein Autofahrer war mit über 1,1 Promille und ein Kleinkraftradfahrer mit über 1,3 Promille unterwegs. Gegen die beiden Fahrzeugführenden wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden noch zwei Gurtverstöße geahndet.

