PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 17-Jährige vermisst

POL-WI: 17-Jährige vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

17-Jährige vermisst,

Wiesbaden,

01.08.2025

(am) Seit Freitag, dem 01.08.2025, wird die 17-jährige Aileen Josephine Marie Neid vermisst. Der letzte Kontakt mit der Jugendlichen bestand am 31.07.2025. Die in Weilburg wohnhafte Vermisste hält sich überwiegend im Stadtgebiet Wiesbaden auf. Sie ist 1,63 Meter groß, hat schulterlange dunkle Haare und führte zuletzt eine weiße Handtasche mit sich.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren