POL-WI: 17-Jährige vermisst
01.08.2025
(am) Seit Freitag, dem 01.08.2025, wird die 17-jährige Aileen Josephine Marie Neid vermisst. Der letzte Kontakt mit der Jugendlichen bestand am 31.07.2025. Die in Weilburg wohnhafte Vermisste hält sich überwiegend im Stadtgebiet Wiesbaden auf. Sie ist 1,63 Meter groß, hat schulterlange dunkle Haare und führte zuletzt eine weiße Handtasche mit sich.
Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
