Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Außenspiegel dreier Fahrzeuge abmontiert +++ Mobiles Navi aus Lkw gestohlen +++ Erneute Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Festgestellt: 07.08.2025

(pl)Am Donnerstag wurden in Wiesbaden ein Einbruch in ein Einfamilienhaus und zwei Wohnungseinbrüche festgestellt. Unbekannte brachen zwischen Samstag und Donnerstag in der Paul-Gerhardt-Straße in ein Einfamilienhaus ein und ließen Schmuckstücke mitgehen. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Wilhelm-Kalle-Straße hatten es die Täter am Donnerstagvormittag zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr unter anderem auf hochwertige Schmuckstücke und Bargeld abgesehen. Ebenfalls Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher auch am Donnerstagabend zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht aus einer Wohnung in der Rennbahnstraße in Erbenheim. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Außenspiegel dreier Fahrzeuge abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Rheingauviertel, 06.08.2025, 19:30 Uhr bis 07.08.2025, 11:00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag im Rheingauviertel die Außenspiegel dreier geparkter Pkw abmontiert und gestohlen. Die drei betroffenen Fahrzeuge, ein Mercedes, ein Audi und ein BMW, waren im Bereich Assmannshäuser Straße, Oestricher Straße sowie Marienthaler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Mobiles Navi aus Lkw gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Glarusstraße, 07.08.2025, 18:25 Uhr bis 22:15 Uhr

(pl)Am Donnerstagabend musste ein Lkw-Fahrer in Biebrich leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte den Lkw am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Glarusstraße abgestellt und das mobile Navi im Innenraum belassen. Gegen 22:15 Uhr wurde dann festgestellt, dass Aufbrecher die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und das Navi entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Erneute Geschwindigkeitskontrollen,

Wiesbaden, Nacht zum 08.08.2025

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Speed" auf dem Gustav-Stresemann-Ring eine weitere Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei stellten Polizistinnen und Polizisten zwischen 22:45 Uhr und 00:55 Uhr auf Höhe des Tunnelausgangs in Richtung Hauptbahnhof insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße fest. Negativer Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 101 km/h bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Dasselbe gilt für drei weitere Personen, die mit ihrem Fahrzeug zu schnell unterwegs waren. Darüber hinaus müssen vier weitere Fahrzeugführende mit einem Punkt rechnen. Auch in Zukunft wird die Polizei in Wiesbaden regelmäßig Verkehrskontrollen durchführen.

