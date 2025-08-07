Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-Jähriger aus dem Fenster gestürzt +++ 30-Jähriger beraubt +++ Fahrrad aus Keller gestohlen +++ Weitere Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. 13-Jähriger aus dem Fenster gestürzt, Mainz-Kastel, Castellumstraße, 06.08.2025, 17.30 Uhr

(pl)Am Mittwochabend ist ein 13-jähriger Junge in Mainz-Kastel aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Junge wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

2. 30-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Nerotal, 05.08.2025, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(pl)In den Nerotalanlagen wurde am Dienstagabend ein 30-jähriger Mann beraubt. Nach Angaben des 30-Jährigen habe er zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr auf einer Parkbank gesessen, als er von zwei Männern angegriffen und seiner mitgeführten Wertsachen beraubt worden sei. Einer der beiden Räuber soll 20-25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie dick gewesen sein und eine dunkle Hautfarbe, Bartwuchs im Gesicht sowie dunkle, schulterlange Haare gehabt haben. Getragen habe er eine hellblaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine Umhängetasche. Der Komplize wurde als etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, und schlank beschrieben. Er habe eine schwarze Jogginghose, ein weißes T-Shirt, eine weiße Kappe und eine schwarze Umhängetasche getragen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrrad aus Keller gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 07.08.2025, 02:45 Uhr

(pl)Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag in der Erich-Ollenhauer-Straße ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Täter verschaffte sich gegen 02:45 Uhr Zutritt zum Keller, brach dort ein Abteil auf und entwendete hieraus das Fahrrad. Der Dieb wurde als ca. 35-40 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Getragen habe er eine schwarze Baseballmütze, eine dunkle Jacke, eine kurze Jeanshose, einen schwarzen Ohrring am linken Ohr und einen schwarzen Rucksack. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Weitere Geschwindigkeitskontrollen,

Wiesbaden, 06.08.2025

(pl)Im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Speed" haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wiesbadener Polizei am Mittwoch erneut mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In den Vor- und Nachmittagsstunden kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst auf der Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Mainz. Hierbei wurden zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der negative Spitzenreiter, ein Lotus, befuhr die Brücke mit 110 km/h. Der zweite Platz ging an einen Audi Q8, der mit 96 km/h unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführenden wurden von einem nacheilenden Motorradpolizisten der Kontrolle zugeführt. Sie erwartet nun jeweils ein Fahrverbot. In den Abendstunden haben Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers an verschiedenen Örtlichkeiten die Geschwindigkeit gemessen. Während einer Kontrolle im Veilchenweg wurden zwischen 17:40 Uhr und 18:40 Uhr vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In der Wenzel-Jaksch-Straße waren zwischen 18:55 Uhr und 19:30 Uhr keine Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Ebenso hielten sich zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr auch im Konrad-Adenauer-Ring alle Verkehrsteilnehmenden an die Höchstgeschwindigkeit. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Biebricher Allee waren zwischen 22:05 Uhr und 23:10 Uhr acht Fahrzeuge zu schnell unterwegs, davon ein VW Golf mit gemessenen 99 km/h. Zu erwähnen ist die positive Wahrnehmung der Kontrollen durch die Anwohner.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell