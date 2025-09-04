Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Frau wieder da

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen suchte seit vergangenem Mittwoch, 3. September 2025, nach einer vermissten 26-Jährigen aus Bulmke-Hüllen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6110178).

Die Gesuchte kehrte noch am Abend wohlbehalten nach Hause zurück.

Wir bitten, das Bild der Vermissten nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder der Frau gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

