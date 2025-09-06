PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Pkw und einer schwer verletzten Person in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen den 06.09.2025 um 02:45 Uhr befuhr ein 59jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Wanner Straße in westlicher Fahrtrichtung. Begleitet wurde er von seinem 24jährigen Sohn als Beifahrer. In Höhe der Hansastraße kam der Gelsenkirchener aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte drei am Straßenrand geparkte Pkw und einen Grundstückszaun. Dabei verletzten sich beide Fahrzeuginsassen, wobei der Fahrer sich so stark verletzte, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Vor Ort konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden und ein Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde später noch eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurden. Der Führerschein und der Pkw des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

