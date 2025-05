Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen/Warendorf-Müssingen. Tatverdächtige nach Gasflaschendiebstahl vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.5.2025, gegen 2.50 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Personen auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Warendorfer Straße in Beelen. Er hatte beobachtet, wie einer der beiden Männer eine Gasflasche in einen Pkw packte. Als das Duo den Zeugen bemerkte, flüchtete es mit dem Auto. Polizisten fahndeten nach den Tatverdächtigen und entdeckten den Pkw auf der B 64. Die Männer reagierten nicht auf die Anhalteaufforderungen und stellten das Auto im Bereich Müssingen ab. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in einen nahegelegenen Wald. Dort nahmen die Einsatzkräfte die Münsteraner vorläufig fest. In dem Pkw fanden die Beamten mehrere Gasflaschen, die die 46 und 47 Jahre alten Männer nach eigenen Angaben gestohlen hatten. An dem Auto waren entwendete Kennzeichen angebracht und der Versicherungsschutz war erloschen. Der 47-jährige Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen im Laufe des Dienstags aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

