Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: "Brandeinsatz" mit Menschenrettung in Senioreneinrichtung - Jahresübung der Feuerwehr Alfter

Alfter (ots)

Brand 3 - ausgelöste Brandmeldeanlage: So lautete das Einsatzstichwort für alle Einheiten der Feuerwehr Alfter am Samstag, den 26. Oktober bei der Alarmierung zur Jahresübung 2024. Die simulierte Einsatzstelle befand sich in der Senioreneinrichtung "Lebenshof" an der Hauptstraße in Alfter-Nettekoven.

Mehrere verletzte Personen, dargestellt durch Übungspuppen, Mitglieder der Feuerwehr und Mitarbeiter der Einrichtung, befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Gebäudes und warteten auf ihre "Rettung" durch die Einsatzkräfte. Weite Teile des aus mehreren Gebäudeteilen bestehenden Komplexes waren mit künstlich erzeugtem Nebel verraucht. Der Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Thorsten Ohm und seine beiden Stellvertreter Marc Schumann und Lukas Zimmermann hatten die Großübung vorbereitet.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Rauch aus dem Gebäude. Sie leiteten daraufhin nach kurzer Erkundung umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Die Einsatzstelle wurde hierzu in insgesamt drei Abschnitte eingeteilt. So konnten parallel die Menschenrettung und Brandbekämpfung in mehreren Gebäudeteilen sowie logistische Aufgaben wie die Einrichtung einer so genannten Patientenablage zur Übergabe von Patienten an den Rettungsdienst, der Aufbau eines Dekontaminationsplatzes für die Einsatzkräfte und die Bereitstellung weiterer Einsatzkräfte gewährleistet werden.

In kurzer Zeit konnten insgesamt 12 Personen aus dem Gebäudekomplex gerettet werden, davon eine Person über eine eingesetzte Drehleiter. Im Anschluss wurden alle Gebäudeteile mehrfach auf weitere verbliebene Personen abgesucht, die durch spezielle Leuchten simulierten Brandherde "bekämpft" sowie das Gebäude systematisch belüftet.

Während der Einsatzübung musste die Hauptstrasse zwischen B 56 und Raiffeisenstrasse zeitweise voll gesperrt werden. An der Übung waren neben dem Organisationsteam rund 55 ehrenamtliche Einsatzkräfte beteiligt. Die Jahresübung der Feuerwehr Alfter findet einmal im Jahr statt und nimmt die Zusammenarbeit aller vier Löschgruppen sowie die Führung an größeren Einsatzstellen in den Fokus. Gerade größere Einsatzobjekte mit einer Vielzahl von Bewohnern, die teils in ihrer Mobilität oder Orientierung eingeschränkt sind, wie es in Senioreneinrichtungen regelmäßig der Fall ist, stellen die Feuerwehr im Einsatzfall vor besondere Herausforderungen und finden daher auch bei der Durchführung von Übungen besondere Beachtung.

Nach der Übung zeigte sich Ohm zufrieden: "Unser Ziel heute war das Training von Einsatzstandards bei Brandeinsätzen, die über das gesamte Jahr in unseren Einheiten trainiert werden, sowie der Zusammenarbeit unserer Einheiten. Das ist in vollem Umfang gelungen." Trotz allen Trainings fallen bei solchen einsatznahen Übungen aber immer auch Verbesserungspotentiale auf - diese werden u.a. durch eine Befragung der eingesetzten Einsatz- und Führungskräfte systematisch erfasst und ausgewertet. Die Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung der Ausstattung, Abläufe und Ausbildung der Feuerwehr Alfter ein.

Der besondere Dank der Feuerwehr Alfter gilt den Besitzern, Betreibern und Mitarbeitern der Senioreneinrichtung Lebenshof, die mit durch ihre Kooperationsbereitschaft und Mitwirkung die Übung in diesem Umfang überhaupt erst ermöglicht haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell