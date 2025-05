Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.5.2025, gegen 18.55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Sternstraße in Beckum ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Beckum parkte ihren Pkw ein und erfasste dabei eine 65-jährige Fußgängerin. Die 65-jährige Beckumerin wurde dadurch schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau zu weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Pkw der 59-jährigen Beckumerin entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

