POL-KI: 250513.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Montagnachmittag kam es in Neumühlen-Dietrichsdorf zu einem Streit zwischen zwei miteinander bekannten Personen, in dessen Verlauf einer der beiden den anderen mit einem Messer schwer verletzte. Der Tatverdächtige ist bereits ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen die beiden 17-Jährigen kurz vor 15:30 Uhr in der Lüderitzstraße zufällig aufeinander. Es soll sich dann ein Streitgespräch, welches sich um ein geliehenes Kleidungsstück gehandelt haben soll, entwickelt haben. In dessen Verlauf soll einer der Männer ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit am Oberkörper verletzt haben. Die Verletzungen waren potentiell lebensbedrohlich. Der Zustand des 17-Jährigen ist nach erfolgter Operation inzwischen stabil, Lebensgefahr besteht nicht.

Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort und hält sich derzeit an einem unbekannten Ort auf. Seine Identität ist bereits ermittelt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

