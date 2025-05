Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250512.1 Kiel: Zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen - ein 19-Jähriger kam in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Bereits am 08.05.2025 nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte im Stadtteil Gaarden und im Innenstadtbereich zwei Männer fest, die in Verdacht stehen unabhängig voneinander mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Donnerstagmittag gegen 11:15 Uhr nahmen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers Kiel in der Kaiserstraße einen 65-jährigen Mann fest, welcher aus einer Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Zuvor beobachteten Zivilkräfte, wie ein Mann zweimal in die besagte Wohnung ging und nach wenigen Minuten wieder herauskam.

Polizeikräfte kontrollierten den Mann daraufhin und fanden bei ihm eine Konsumeinheit Kokain auf. Dieses stellten die Polizeikräfte sicher und leiteten gegen den 50-jährigen Käufer ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel suchten die Einsatzkräfte die Wohnung des 65-jährigen Betäubungsmittelverkäufers auf und stellten dort insgesamt rund 20 Konsumeinheiten Kokain, einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und diverse Utensilien sicher, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln schließen lassen.

Im Fahrzeug des Tatverdächtigen konnten noch weitere 40 g Kokain aufgefunden werden. Gegen den 65-Jährigen leiteten die Polizeikräfte ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ein. Die Kräfte entließen den Mann im Anschluss.

Donnerstag gegen 12 Uhr nahmen Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Kiel im Rahmen ihrer zivilen Streifentätigkeit im Fußgängerbereich an der Hörnbrücke augenscheinlich einen Handel mit Betäubungsmitteln zwischen zwei männlichen Personen wahr. Sie gaben sich im Anschluss den Männern gegenüber durch Zeigen ihres Dienstausweises als Polizeibeamte zu erkennen.

Bei einer anschließenden körperlichen Durchsuchung des tatverdächtigen Verkäufers fanden die Einsatzkräfte insgesamt 40 Konsumeinheiten Kokain und Bargeld in geringer vierstelliger Höhe in seiner Jackentasche auf. Zudem führte er ein hochwertiges E-Bike mit. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet ist. Der Mann gab an, dieses vor wenigen Tage käuflich erworben zu haben. Die Polizeikräfte stellten alle Gegenstände sicher und nahmen den Mann vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten die Polizeikräfte den 19-Jährigen anschließend einem Haftrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl und kam im Anschluss in eine Jugendanstalt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten.

Gegen den 46-jährigen Ankäufer des Kokains wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

