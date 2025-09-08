PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Drei Unbekannte schlagen auf Mann in Schalke ein

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen wurden am frühen Samstagmorgen, 6. September 2025, zu einer Schlägerei in Schalke alarmiert.

Gegen 2 Uhr fragten drei unbekannte Personen einen 53-jährigen Gelsenkirchener nach einer Zigarette. Als dieser angab Nichtraucher zu sein, schlug eine der Personen den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin haben die beiden weiteren tatverdächtigen Männer ebenfalls auf den Gelsenkirchener eingeschlagen und ihn getreten, bis dieser zu Boden ging. Dabei wurde er leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter konnte beschrieben werden. Es habe sich dabei um einen 17- bis 20-jährigen Mann mit welligem, mittellangem Haar gehandelt. Seine beiden männlichen Begleiter seien ebenfalls im gleichen Alter gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Sachverhalt und zu den unbekannten Personen beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

