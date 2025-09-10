Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit mehreren Verletzten in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst sind am Dienstag, 9. September 2025, mehrere Personen verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann aus Gladbeck vor einer roten Ampel im Kreuzungsbereich An der Rennbahn und Kranefeldstraße auf zwei vor ihm stehende Fahrzeuge aufgefahren. Er selbst verletzte sich nicht, seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In dem unmittelbar vor ihm fahrenden Fahrzeug, einem Fahrschulwagen, saßen der 71 Jahre alte Fahrlehrer und eine 17 Jahre alte Fahrschülerin. Der Fahrlehrer wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, da er sich schwer verletzte. Die junge Frau wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Bei dem ganz vorn stehenden Auto, einem mit insgesamt acht Personen besetzten Kleintransporter, klagte lediglich der Fahrer, ein 61 Jahre alter Mann aus Essen, über Schmerzen. Er wollte selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Das Fahrzeug des Gladbeckers und der Fahrschulwagen waren nicht mehr fahrbefreit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war im Bereich des Unfalls während der Sachverhaltsaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

