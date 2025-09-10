PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dreiste Betrugsmasche in Horst - Bleiben Sie achtsam!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 87-jährige Seniorin wurde am Montag, 8.September 2025, in Horst um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Gelsenkirchenerin erhielt gegen 21 Uhr von einem unbekannten Mann einen Anruf auf ihren Festnetzanschluss. Der tatverdächtige Betrüger erklärte, dass man das Bargeld der Seniorin von ihrer Wohnanschrift abholen und auf Echtheit prüfen müsse. Danach würde man ihr das Geld wiederbringen. Nach einem einstündigen Telefonat stimmte die Seniorin zu. Gegen 23 Uhr erschien ein weiterer unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Gelsenkirchenerin und nahm das Bargeld an sich.

Die Polizei Gelsenkirchen wurde einen Tag später durch eine aufmerksame Nachbarin der Seniorin alarmiert, als diese von dem Vorfall hörte und den Betrug bemerkte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei, andere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter von Behörden oder Banken erscheinen nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. Seien Sie bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen Unbekannten bestätigen.

Die Polizei wird nicht müde zu betonen: Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 08:59

    POL-GE: Unfall mit mehreren Verletzten in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst sind am Dienstag, 9. September 2025, mehrere Personen verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann aus Gladbeck vor einer roten Ampel im Kreuzungsbereich An der Rennbahn und Kranefeldstraße auf zwei vor ihm stehende Fahrzeuge aufgefahren. Er selbst verletzte sich nicht, seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurde von Rettungskräften zur ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:31

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern einer Überwachungskamera in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer lenkten einen 80-jährigen Gelsenkirchener am Freitag, 1. August 2025, in einem Geldinstitut an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen-Heßler ab und gelangten in den Besitz einer Debitkarte. Mit der Karte wurden ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:54

    POL-GE: Fahrradunfall mit Verletzten auf der Erzbahntrasse / Verursacher gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Fahrradfahrer, der am Sonntag, 7. September 2025, mutmaßlich einen Unfall auf der Erzbahntrasse in Gelsenkirchen-Ückendorf verursachte. Gegen 18.40 Uhr waren ein 40-jähriger Gelsenkirchener und eine 49-jährige Gelsenkirchenerin mit ihren Pedelecs auf der Erzbahntrasse von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren