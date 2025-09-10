Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dreiste Betrugsmasche in Horst - Bleiben Sie achtsam!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 87-jährige Seniorin wurde am Montag, 8.September 2025, in Horst um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Gelsenkirchenerin erhielt gegen 21 Uhr von einem unbekannten Mann einen Anruf auf ihren Festnetzanschluss. Der tatverdächtige Betrüger erklärte, dass man das Bargeld der Seniorin von ihrer Wohnanschrift abholen und auf Echtheit prüfen müsse. Danach würde man ihr das Geld wiederbringen. Nach einem einstündigen Telefonat stimmte die Seniorin zu. Gegen 23 Uhr erschien ein weiterer unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Gelsenkirchenerin und nahm das Bargeld an sich.

Die Polizei Gelsenkirchen wurde einen Tag später durch eine aufmerksame Nachbarin der Seniorin alarmiert, als diese von dem Vorfall hörte und den Betrug bemerkte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei, andere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter von Behörden oder Banken erscheinen nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. Seien Sie bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen Unbekannten bestätigen.

Die Polizei wird nicht müde zu betonen: Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

