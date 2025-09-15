POL-HP: Heppenheim/B3: Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Heppenheim (ots)
Auf der Bundesstraße 3 hat sich am Montagnachmittag (15.09.) gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen. Zwischen dem Kreisverkehr Laudenbach-Nord und der Odenwaldquelle kam ein 26-Jähriger Autofahrer aus dem Lautertal aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehr Heppenheim konnte den eingeklemmten und verletzten Fahrer retten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise für ca. eine Stunde gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell