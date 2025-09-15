Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim/B3: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Heppenheim (ots)

Auf der Bundesstraße 3 hat sich am Montagnachmittag (15.09.) gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen. Zwischen dem Kreisverkehr Laudenbach-Nord und der Odenwaldquelle kam ein 26-Jähriger Autofahrer aus dem Lautertal aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehr Heppenheim konnte den eingeklemmten und verletzten Fahrer retten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise für ca. eine Stunde gesperrt.

