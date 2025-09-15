Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt: Anklageerhebung nach Vorfall zwischen Radfahrer und 70-jährigem Geschädigten

Darmstadt (ots)

Anklageerhebung nach Vorfall zwischen Radfahrer und 70-jährigem Geschädigten in der Landgraf-Georg-Straße

Nachdem ein 70 Jahre alter Mann am 01.07.2025 in der Landgraf-Georg-Straße von einem Radfahrer verletzt worden sei (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6067580), hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit Datum vom 27.08.2025 Anklage vor dem Amtsgericht Darmstadt gegen den mutmaßlichen Radfahrer erhoben. Gegen ihn besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dem ging eine Öffentlichkeitsfahndung und vorläufige Festnahme am 04.07.2025 voraus (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6070462).

