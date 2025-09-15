PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt: Anklageerhebung nach Vorfall zwischen Radfahrer und 70-jährigem Geschädigten

Darmstadt (ots)

Anklageerhebung nach Vorfall zwischen Radfahrer und 70-jährigem Geschädigten in der Landgraf-Georg-Straße

Nachdem ein 70 Jahre alter Mann am 01.07.2025 in der Landgraf-Georg-Straße von einem Radfahrer verletzt worden sei (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6067580), hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit Datum vom 27.08.2025 Anklage vor dem Amtsgericht Darmstadt gegen den mutmaßlichen Radfahrer erhoben. Gegen ihn besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dem ging eine Öffentlichkeitsfahndung und vorläufige Festnahme am 04.07.2025 voraus (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6070462).

Rückfragen bitte an:

Gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt Mathildenplatz 15 64283 Darmstadt

Tel.: 06151 992 - 1453

E-Mail: Pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  15.09.2025 – 13:30

    POL-DA: Bickenbach: Unbekannte entwenden Taschenlampe und Bargeld aus Auto / Wer hat etwas bemerkt?

    Bickenbach (ots) - Ins Visier Krimineller geriet der Inhalt eines grauen Kleinwagens in der Bahnhofstraße. Zwischen Sonntagmittag (14.9.) etwa 15.00 Uhr und Montagmorgen (15.9.) etwa 7.15 Uhr verschafften sich Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Fahrzeug. Das Auto hatte in einer Hofeinfahrt gestanden, als die Kriminellen unter anderem eine Taschenlampe, ...

    mehr
  15.09.2025 – 11:58

    POL-DA: Einhausen/Pfungstadt: Völlig unsinnig/Zweimal hintereinander betrunken am Steuer

    Einhausen/Pfungstadt (ots) - Am Freitagabend (12.09.), gegen 22.15 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 bei Einhausen ein Transporter auf. Beim Überholen konnte der Fahrer von den Beamten deutlich erkannt werden. Der Transporter wurde von den Ordnungshütern anschließend zwecks Kontrolle auf den Parkplatz "Jägersburger Wald" ...

    mehr
  15.09.2025 – 11:33

    POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger in Haft / Zivile Fahnder erkennen Gesuchten

    Darmstadt (ots) - Eine zivile Polizeistreife erkannte am Freitagmorgen (12.9.) einen jungen Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorlag. Sie wollten den 21-Jährigen gegen 9.30 Uhr in der Zeughausstraße festnehmen, als dieser sich gegen das Anlegen der Handschellen wehrte. Durch einfache körperliche Gewalt konnte ...

    mehr
