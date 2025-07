Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Öffentlichkeitsfahndung

Darmstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 70 Jahre alten Mann, bei der der Senior schwer verletzt wurde, nahmen Einsatzkräfte am Freitagabend (4.7.) einen Tatverdächtigen fest. Der Festnahme war eine Öffentlichkeitsfahndung vorausgegangen (wir haben berichtet).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es am Dienstag (1.7.) gegen Mittag in der Landgraf-Georg-Straße in Darmstadt zu einem Streit zwischen dem Senior und einem Radfahrer gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge soll der Radfahrer im Verlauf des Vorfalls gezielt beschleunigt und den Mann mit dem Fahrrad angefahren haben. Der 70-Jährige stürzte und musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich inzwischen aber außer Lebensgefahr.

Im Rahmen des Heinerfestes kontrollierte eine Streife der Stadtpolizei der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Freitagabend gegen 20:20 Uhr ein 30 Jahre alter Mann im Bereich der Holzstraße. Aufgrund der Übereinstimmung mit der Personenbeschreibung informierten sie die Polizeikräfte, die den Mann vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige aus Darmstadt wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun in einem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei dauern an.

"Ein großer Dank gilt der Streife der Stadtpolizei und unseren Einsatzkräften für ihr schnelles und engagiertes Handeln. Ich freue mich, dass wir nach einer derart schweren Tat, die viele Menschen in Darmstadt tief erschüttert hat, so schnell einen Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen konnten. Dem verletzten Senior wünsche ich weiterhin gute Besserung und eine vollständige Genesung", so Polizeivizepräsident Dirk Fornoff.

Die Polizei bittet alle Medienvertreter, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Lichtbild des Tatverdächtigen umgehend zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6067580

