POL-KA: (KA) Bretten - Großeinsatz nach Gebäudebrand in Bretten

Ein Vollbrand eines Gebäudes in Bretten löste in der Nacht auf Freitag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Zwei Personen verletzten sich hierbei leicht.

Nach aktuellem Kenntnisstand geriet ein Gebäude in der Pforzheimer Straße gegen 03:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich über den Dachstuhl schnell auf das angrenzende Gebäude aus. Um der Gefahr einer möglichen Ausbreitung der Flammen entgegenzuwirken, wurden zwei benachbarte Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Bei den beiden in Vollbrand stehenden Häusern handelte es sich um einen Imbiss und ein Sportwetten Geschäft, sodass zur Brandzeit glücklicherweise keine Personen anwesend waren.

Ein evakuierter Mann wurde aufgrund eines Schocks von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen erlitt ein Polizist Verbrennungen am Arm und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer gegen 06:45 Uhr vollständig löschen. Die Nachlöscharbeiten dauern nach wie vor an. Die Pforzheimer Straße musste zwischenzeitlich zum Zwecke der Lösch- und Evakuierungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

