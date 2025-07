Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Senior

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (1.7.) soll es im Bereich der Landgraf-Georg-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 70-jährigen Senior gekommen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der bislang noch unbekannte Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen 12.30 Uhr die Landgraf-Georg-Straße auf dem Bürgersteig in Richtung Stadtmitte befahren haben. Als ihn ein 70-Jähriger ansprach und aufforderte, seine Geschwindigkeit zu reduzieren, wäre es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen. Im Anschluss soll der Radfahrer laut Zeugenaussagen mit seinem Fahrrad beschleunigt haben. Er kollidierte mit dem Senior und fuhr anschließend in Richtung Kaplaneigasse davon. Der 70-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste reanimiert wurden. Im Anschluss kam er in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Radfahrer soll circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hatte einen dunklen Bart und weiße drahtlose Kopfhörer in den Ohren. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißen Symbolen, einer kurzen hellen Hose und einer dunklen Kappe mit einem weißen Logo. Bei seinem Rad soll es sich entweder um ein dunkles Mountainbike oder Trekkingrad gehandelt haben.

Das zuständige Fachkommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht Zeugen.

Anwohner oder Zeugen, insbesondere mit Hinweisen zur Identität des Radfahrers, werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell