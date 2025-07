Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Keine erheblichen Überschreitungen

Zwingenberg (ots)

Am Dienstagmorgen (01.07) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bensheim Geschwindigkeitskontrollen in Rodau, in der Zwingenberger Straße, in Fahrtrichtung Fehlheim durch. Im dortigen Bereich verläuft ein Schulweg sowie der Weg zu einer Bushaltestelle und einem Kindergarten. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Messstelle liegt bei 30 km/h.

Innerhalb einer Stunde waren Insgesamt sieben Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Am "flottesten" war ein 67 Jahre alter Autofahrer mit 42 Stundenkilometern. Hier wurden 50 Euro Verwarngeld fällig. Die übrigen Verstöße lagen alle unterhalb der 40 km/h und zogen jeweils 30 Euro Verwarngeld nach sich.

Die Ordnungshüter freuten sich darüber, dass alle Kontrollierten einsichtig reagierten und es keine erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden gab.

Berichterstatter:

Polizeioberkommissar Penn (Polizeistation Bensheim)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell