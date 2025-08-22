PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Bilsen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B4

Bad Segeberg (ots)

Auf der Kieler Straße ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Fahrer eines grauen Opels gegen 14:15 Uhr die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süden und verlor im Bereich des Ortsausganges Bilsen vor dem Hintergrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, infolgedessen dieses zunächst beschleunigte und schließlich nach links von der Fahrbahn abkam und in den Graben geriet. Der 60jährige Autofahrer aus dem Kreis Stormarn erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die B4 war in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Nico Möller
Telefon: 040-52806332
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

