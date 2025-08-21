Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Festnahme nach Diebstahl

Bad Segeberg (ots)

Im Ortsteil Glashütte hat die Polizei hat in der vergangenen Nacht dank eines Zeugenhinweises einen Mann im Ahrensweg festgenommen.

Der Festnahme war ein Diebstahl von Elektrowerkzeugen von einem mit einem Bauzaun gesicherten Baustellengelände vorausgegangen. Ein Zeuge wurde gegen 23:25 Uhr vor dem Hintergrund entsprechend verdächtiger Wahrnehmungen wie beispielsweise einem Taschenlampenschein auf die Situation aufmerksam und wählte umgehend den Notruf.

Die zeitnah am Einsatzort eintreffenden Beamtinnen und Beamten entdeckten sogleich eine männliche Person mitsamt Stehlgut im geschätzten Wert von etwa 800 Euro in einem Gebüsch. Darüber hinaus führte er insgesamt zwei Messer griffbereit an einer Umhängetasche mit sich.

Die Polizei nahm den 44-jährigen Mann aus Norderstedt fest und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Wache.

