Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei nimmt vier Sprayer fest

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es im Ortsteil Harksheide zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprühereien gekommen, infolgedessen die Polizei die vier Verursacher festgenommen hat.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gegen 01:15 Uhr vier Sprayer nahe einer Tankstelle im Langenharmer Weg. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hielten sich dort zwei junge Männer aus Hamburg im Alter von 18 und 22 Jahren, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Henstedt-Ulzburg sowie ein weiterer 17-Jähriger aus Tangstedt im Kreis Stormarn auf und besprühten insgesamt mindestens sechs Stromverteilerkästen. Derartige Sprühereien stellen eine Straftat dar. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Personen mit einem blauen Audi in Richtung des ZOB Norderstedt-Mitte.

Streifen des Polizeireviers Norderstedt waren bereits vor dem abgesetzten Notruf auf die Personengruppe aufmerksam geworden und unterzogen den noch mit drei Personen besetzten A6 im Bereich der Heidbergstraße einer Kontrolle. Weitere Kräfte des Polizeireviers Norderstedt kontrollierten die vierte Person, den Jugendlichen aus Henstedt-Ulzburg, am ZOB Norderstedt-Mitte.

Schlussendlich nahmen die Beamtinnen und Beamten deutlich den Geruch von Lackfarbe im Fahrzeug wahr, stellten teilweise frische Farbanhaftungen an der Bekleidung der Personen sowie an deren Händen fest und beschlagnahmten zahlreiche Gegenstände wie beispielsweise Sprühdosen, Arbeitshandschuhe sowie unterschiedliche Schablonen mit Motiven, die der Fan-Szene eines Hamburger Fußballvereins zuzuordnen sind. Die Polizei nahm die vier kontrollierten Personen fest und nahm sie zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Wache.

