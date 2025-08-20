Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugenaufruf nach versuchtem Raubdelikt

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 15. August 2025, ist es im Bereich des Marktplatzes in der Wilstedter Straße im Ortsteil Rhen zu einem versuchten Raubdelikt gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge forderte eine bislang unbekannte männliche Person gegen 11 Uhr von einer Passantin unter Anwendung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Die 47-Jährige aus dem Kreis Segeberg stürzte hierbei zunächst zu Boden, setzte sich anschließend zur Wehr und konnte sich der Situation entziehen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eine intensive Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Gesucht wird ein 1,60 - 1,70m großer Mann im geschätzten Alter von 50 bis 60 Jahren mit einem dunklen, teilweise grauen, Drei-Tage-Bart und einem insgesamt äußerst ungepflegten äußeren Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat soll er mit einem dunklen Langarm-Pullover, einer langen verschmutzten Cargo-Hose in der Farbe Schwarz sowie mit einer schwarzen Pudelmütze bekleidet gewesen sein.

Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegen.

