Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und verletzen den Hausbewohner - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Bereits letzte Woche Donnerstag (14.08.2025) ist es nachmittags in der Kiebitzreihe zu einer Tat gekommen, bei der mindestens zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eindrangen und den Hausbewohner mit einem Gegenstand auf den Kopf schlugen. Die Unbekannten flüchteten ohne Wertgegenstände.

Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelten gegen 16:00 Uhr zwei Männer an einer Haustür, woraufhin der 68-jährige Bewohner diese öffnete und sogleich mit einem nicht bekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen wurde. Im Weiteren drängten ihn die Unbekannten zurück in die Wohnräume zurück und der Geschädigte stürzte zu Boden.

Nach einer kurzen Umschau im Haus ließen die Täter aus bisher unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und verließen ohne Wertgegenstände zu Fuß die Tatörtlichkeit.

Der leichtverletzte Geschädigte musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht und dort behandelt werden.

Die beiden Männer wurden mit einer ungefähren Körpergröße von 175 cm und einer schlanken Statur mit hellem Hauttyp beschrieben. Das Alter wurde auf 22 bis 25 Jahre geschätzt. Beide Täter hatten kurze, schwarze Haare und keinen erkennbaren Bart. Die Kleidung wurde mit schwarzem Shirt bzw. schwarzer Sweatjacke angegeben.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu einer versuchten Raubstraftat und ruft Zeugen zu weiteren Mitteilungen auf. Wer hat am Nachmittag auffällig schwarz gekleidete Personen im Bereich Langenharmer Weg - Falkenbergstraße - Alter Kirchweg - Ulzburger Straße gesehen? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge, die in Tatortnähe abgestellt und von den Tätern genutzt worden sein könnten?

Sachdienlich Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell