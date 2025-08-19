PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hardebek - Kriminalpolizei sucht Zeugenhinweise nach Raubstraftat - Unbekannte dringen ins Einfamilienhaus und fordern Wertgegenstände

Hardebek (ots)

In der Nacht auf Dienstag (19.08.2025) ist es in Hardebek zu einer Raubstraftat gekommen, bei der unbekannte Täter zwei Personen im Haus überraschten und die Herausgabe von Wertgegenständen forderten.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen gegen 02:00 Uhr mindestens drei maskierte Männer in das Einfamilienhaus über den Hauseingang ein und überraschten zwei weibliche Personen beim Schlafen. Unter Vorhalt eines Messers wurden die beiden 20- und 21-jährigen Geschädigten gefesselt, während die Unbekannten vergeblich das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten.

Letztendlich ließen die Unbekannten von ihrer Tat ab und entfernten sich mit einem Fahrzeug. Zu dem genutzten Pkw liegt der Polizei gegenwärtig keine weitere Beschreibung vor. Auch die Täter selbst konnten bisher nicht eingehender beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu der Raubstraftat und fragt nach Zeugen. Wer hat in der Tatnacht in Hardebek ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen, das in einer Zeit von ungefähr 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr im Ort geführt wurde? Können Angaben zu den Fahrzeuginsassen gemacht werden?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

  19.08.2025

    POL-SE: Großenaspe - Tödlicher Verkehrsunfall

    Bad Segeberg (ots) - Im Bereich Brokenlande ist es am gestrigen späten Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die Fahrerin eines Kleinwagens verstorben ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr die Fahrerin eines Ford Fiestas gegen 17:15 Uhr die Brokstedter Straße aus Richtung Hardebek kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Linkskurve nach rechts von der ...

    mehr
