Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

Auf dem Parkplatz im Bereich der Friedenstraße 1 ist es bereits am Montag, den 11. August 2025, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei im Rahmen der Ermittlungen weitere Zeugen sowie den flüchtigen Unfallverursacher sucht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem älteren grünen Bus / Van mit sichtbaren Rostflecken gegen 10:30 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort abgestellten schwarzen VW Beetle und setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort.

An dem Fahrzeug entstand aufgrund der Beschädigungen im Heckbereich ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 4.500 Euro.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem in Rede stehenden Bus / Van machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 04191-30880 der Polizei Kaltenkirchen mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

