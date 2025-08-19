PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

Auf dem Parkplatz im Bereich der Friedenstraße 1 ist es bereits am Montag, den 11. August 2025, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei im Rahmen der Ermittlungen weitere Zeugen sowie den flüchtigen Unfallverursacher sucht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem älteren grünen Bus / Van mit sichtbaren Rostflecken gegen 10:30 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort abgestellten schwarzen VW Beetle und setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort.

An dem Fahrzeug entstand aufgrund der Beschädigungen im Heckbereich ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 4.500 Euro.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem in Rede stehenden Bus / Van machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 04191-30880 der Polizei Kaltenkirchen mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Nico Möller
Telefon: 040-52806332
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:02

    POL-SE: Großenaspe - Tödlicher Verkehrsunfall

    Bad Segeberg (ots) - Im Bereich Brokenlande ist es am gestrigen späten Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die Fahrerin eines Kleinwagens verstorben ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr die Fahrerin eines Ford Fiestas gegen 17:15 Uhr die Brokstedter Straße aus Richtung Hardebek kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Linkskurve nach rechts von der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:42

    POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei erbittet Hinweise nach Einbruchsversuch

    Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag ist es im Bereich des Rhinkatenweges zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bittet. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge näherten sich bisher unbekannte Täter in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 17.30 Uhr dem umzäunten Objekt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren