Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei erbittet Hinweise nach Einbruchsversuch

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Samstag ist es im Bereich des Rhinkatenweges zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bittet.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge näherten sich bisher unbekannte Täter in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 17.30 Uhr dem umzäunten Objekt und versuchten, sich gewaltsam einen Zugang zu den Räumlichkeiten des Hauses zu verschaffen. Zum Zeitpunkt der Tat machte ein im Haus befindlicher Hund auf sich aufmerksam, infolgedessen die Täter von ihrem Vorhaben abließen und über eine an das Grundstück angrenzende Wiese flüchteten. Ein Bewohner registrierte den Einbruchsversuch bei seiner Rückkehr und verständigte umgehend die Polizei.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen wie beispielsweise Personen oder Fahrzeugen aus dem in Rede stehenden Bereich nehmen die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101-2020 entgegen.

Unverändert gilt der Grundsatz, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität.

