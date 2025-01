Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Sachschaden - Mann fährt in mehrere geparkte Autos

Gummersbach (ots)

Ein 76-Jähriger aus Gummersbach fuhr am Dienstag (6. Januar) gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto auf der Lebrechtstraße in Richtung Kaiserstraße. Im Bereich einer leichten Linkskurve kollidierte der 76-Jährige mit fünf am Fahrbahnrand geparkten Autos und kam anschließend zum Stehen. Sowohl der Wagen des Seniors, als auch zwei weitere Fahrzeuge wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 44.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

