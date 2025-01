POL-GM: Einbrecher scheitern an Garagentür

Radevormwald (ots) - In der Zeit von Freitag (3. Januar) bis Montag versuchten Unbekannte die Eingangstür einer Fahrschule in der Kottenstraße aufzuhebeln. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, in das Gebäude zu gelangen, flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

