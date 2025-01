Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in mehrere Container und eine Lagerhalle

Reichshof (ots)

Zwischen 17.30 Uhr am Montag (6. Januar) und 15 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in der Straße "Auf dem Großstück" in Hunsheim in mehrere Container eingebrochen. Indem sie den Bauzaun aufschnitten, verschafften sich die Diebe Zugang auf das Betriebsgelände. Dann brachen sie mehrere Container und eine Lagerhalle auf und durchwühlten diese. Sie entkamen mit diversem Werkzeug, darunter ein Freischneider und eine Motorsäge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

