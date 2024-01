Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unerlaubte Müllentsorgung

Ein Zeuge fand am Montag illegal entsorgten Hausmüll auf einem Parkplatz bei Donaustetten.

Ulm (ots)

Am Montag entdeckte ein Zeuge gegen 09.30 Uhr den Müll an einem Parkplatz an der B30. Eine Streife des Verkehrsdienstes Laupheim stellte vor Ort fünf Tüten Hausmüll fest, welche dort illegal entsorgt wurden. Im Müll fanden sich Hinweise auf den Verursacher und führten die Polizei auf die Spur eines 50-Jährigen. Dieser muss nun mit einer Anzeige rechnen. Außerdem muss er die Kosten für die Müllentsorgung tragen.

++++ 0094311 (JS)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

