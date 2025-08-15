Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gemeinsame Kontrolle von Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Elmshorn - Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen und in Haft

Elmshorn (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) führten sechs Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei eine gemeinsame Kontrollaktion am Bahnhof Elmshorn durch.

Im Bahnhofsbereich gilt das Waffen- und Messerverbot im Öffentlichen Personenverkehr nach dem Waffengesetz sowie nach der Landesverordnung. Zudem besteht weiter die Anordnung über einen Kontrollbereich. Die Polizei ist nach diesen Maßgaben befugt, Personen ohne Anlass für Kontrollmaßnahmen kurzzeitig anzuhalten, zu befragen und zu durchsuchen.

Die Beamten kontrollierten um 14:35 Uhr einen Mann im Bereich des Fußgängertunnels und stellten bei ihm mehrere verkaufsfertige Einheiten Kokain und Cannabis fest. Zudem konnte ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden.

Mit dem Verdacht des Betäubungsmittelhandels nahmen die Beamten den 23-jährigen Türken vorläufig fest und verbrachten ihn zur Polizeiwache Elmshorn.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Festgenommene am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Der Richter erließ mit Begründung einer möglichen Flucht- und Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl und der Beschuldigte wurde der Justizvollzugsanstalt Itzehoe zugeführt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn ermittelt in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf des Drogenhandels nach dem Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell