POL-SE: Pinneberg - Bedrohung mit Schusswaffe führt zu Polizeieinsatz bei Restaurant - Polizei nimmt Beschuldigten im Nahbereich vorläufig fest

Am Mittwoch (13.08.2025) kam es in der Oeltingsallee bei einem dortigen Restaurant zu einer Bedrohung mit Schreckschusswaffe. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den mutmaßlichen Täter antreffen und die vermutliche Tatwaffe sicherstellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich gegen 21:40 Uhr zwei Mitarbeiter für eine Pause im Außenbereich des Restaurants auf und wurden durch einen bis dahin unbekannten Mann angesprochen. Er zeigte mit einer schwarzen Schusswaffe auf die Personen. Die beiden Mitarbeiter flohen ins Restaurant und informierten über den Notruf die Polizei. Der unbekannte Mann entfernte sich wieder vom Restaurant.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten anhand der Personenbeschreibung im Nahbereich eine verdächtige Person feststellen und um 22:15 Uhr widerstandslos festnehmen. Der 46-jährige Hamburger, ein deutscher Staatsbürger, führte keine Waffe bei sich.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergab sich der Hinweis auf eine Wohnung in der Richard-Köhn-Straße, wo sich der Beschuldigte zwischenzeitlich aufgehalten hatte. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei eine schwarze Schreckschusswaffe mit aufgesetztem Schalldämpfer. Es dürfte sich hierbei um die Tatwaffe gehandelt haben. Zu den Hintergründen der Tat ließ sich der Beschuldigte nicht ein.

Der Restaurantbetrieb war durch den polizeilichen Einsatz kurzzeitig beeinträchtigt, konnte anschließend jedoch weitergeführt werden.

Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wieder in die Freiheit entlassen. Er wird sich in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf der Bedrohung und dem unbefugten Führen einer Waffe verantworten müssen.

