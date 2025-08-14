Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt

Sachbeschädigungen an Fahrrädern - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom 09.08. auf den 10.08.2025 ist es in Barmstedt im Bereich des Bahnhofs zu Sachbeschädigungen und Diebstählen von Fahrrädern gekommen.

Gegen 03.15 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, wie eine Gruppe von ca. zehn Jugendlichen in der Straße Nappenhorn ein Damenrad (Marke Veloboe, silber) auf die Fahrbahn geworfen hatten. Anschließend hätte die Gruppe auf das Rad eingetreten. Die Zeugin forderte die Jugendlichen auf, mit ihrem Treiben aufzuhören. Zudem kamen zwei junge Männer, die nicht zu den Jugendlichen gehörten, auf die Gruppe zu und redeten ebenfalls auf die Jugendlichen ein. Nachdem die Jugendlichen geflüchtet waren, legten die Männer das Rad von der Straße auf einen Grünstreifen.

In der gleichen Nacht kam es noch zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrrad, sowie zwei Diebstählen von Fahrrädern.

Auf dem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße wurde ein lila Rad der Marke Victoria beschädigt, sowie ein schwarzes Damenrad der Marke Rabeneick entwendet. In der Straße Am Markt, Fußweg bei einem dortigen Drogeriemarkt, wurde ein Rad der Marke Gudereit gestohlen.

Zudem wurden in den Tagen nach den Taten zwei weitere Räder aufgefunden: ein weißes Damenrad der Marke Conquest in der Straße Nappenhorn und ein schwarzes Damenrad der Fa. Veloboe in der Straße Meßhorn.

Aufgrund der Nähe der Tatorte und der ähnlichen Tatbegehung kann die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Die Eigentümer der drei beschriebenen Räder, zweimal Fa. Veloboe in silber und schwarz (Bilder liegen der ots bei) und einmal Conquest, sind bislang unbekannt.

Der Ermittlungsdienst der Polizeistation Barmstedt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere die noch unbekannten Fahrradeigentümer und die beiden jungen Männer, die die Jugendlichen angesprochen hatten, sich mit der Polizei unter 04123-684080 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell