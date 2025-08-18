Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Weddelbrook - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Feuer auf landwirtschaftlicher Fläche

Weddelbrook (ots)

Am Samstag (16.08.2025) ist es auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Straße Gidloh zu einem Feuer gekommen, bei dem ein ehemaliger Melkunterstand beschädigt wurde.

Die FFW Bad Bramstedt und die Polizei Bad Bramstedt wurden um 13:26 Uhr über das Feuer informiert und stellten beim Eintreffen einen brennenden Unterstand auf einem Maisfeld fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten einen landwirtschaftlichen Anhänger, einen sog. Mischstreuer, aus dem Unterstand hervorholen und so eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern. Nach ungefähr einer Stunde konnte das Feuer endgültig abgelöscht werden.

Der Unterstand und mehrere Reifen wurden durch den Brand zerstört. Der Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache kann bisher nicht benannt werden, die Ermittler schließen zum bisherigem Stand der Ermittlungen eine Brandstiftung jedoch nicht aus.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen vor Brandausbruch am Unterstand oder am Maisfeld gesehen haben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegengenommen.

